Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Появились новые кадры 4-го сезона шоу «Эмили в Париже» от Netflix

Компания Netflix опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) новые кадры четвёртого сезона сериала «Эмили в Париже». На них изображена притягательная главная героиня и другие герои шоу.

Сериал посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и любовь.

Главную роль в проекте исполнила Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступил Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).

Четвёртый сезон «Эмили в Париже» выйдет в двух частях: премьера первой половины состоится 15 августа, а второй — 12 сентября. Шоу доступно для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

Новые кадры 4-го сезона сериала

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix