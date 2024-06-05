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Анонсирован смартфон Motorola Edge 2024 с экраном 144 Гц и поддержкой Dolby Atmos

Недавно компания Motorola анонсировала среднебюджетный смартфон Edge 2024. Производитель оценил устройство в $ 550 (~ 48,7 тыс. рублей). Девайс работает на мощном процессоре Snapdragon 7s Gen 2.

Гаджет оснащён 6,6-дюймовым экраном pOLED Endless Edge с разрешением Full HD Plus и частотой обновления 144 Гц, а также парой стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos. Также смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5500 мА/ч.

На задней панели расположена основная камера с разрешением 50 МП на базе сенсора Sony LYTIA 700C, способная улавливать больше света и улучшать детализацию фотографий. На передней части находится фронтальная камера с разрешением 32 МП.

Продажи Motorola Edge 2024 стартуют уже 20 июня. Устройство будет доступно для покупки только в чёрной расцветке.