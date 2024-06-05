В России создали гуманоидного робота Женю — он читает стихи и шутит

На одном из стендов Петербургского международного экономического форума был представлен гуманоидный робот по имени Женя. Ассистент умеет общаться с людьми на различные темы, отвечать на вопросы и активно жестикулировать во время разговора.

Журналисты издания «РИА Новости» отметили, что для генерации ответов робот Женя использует языковую модель YandexGPT 3. Ко всему прочему Женя умеет читать стихи, рассказывать анекдоты и шутить, в том числе на тему восстания машин. Также робот интегрирован с чат-ботом ЖКХ Московской области, из-за чего может отвечать на узкоспециализированные вопросы.

Форум ПМЭФ-2024 начался 5 июня и продлится вплоть до 8-го числа. В мероприятии приняли участие представители 110 стран и территорий.