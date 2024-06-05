Второй сезон сериала «Фоллаут» от Amazon выпустят «как можно скорее»

Продюсеры сериала «Фоллаут» от Amazon Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет дали небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём создатели шоу заявили, что уже ведут работу над продолжением и постараются выпустить его как можно быстрее.

В этом создателям помогут в том числе наработки первого сезона, включая декорации и часть визуальных эффектов. При этом даже примерной даты выхода продюсеры не сообщили.

Мы движемся так быстро, как только можем, и уже используем наработанное из первого сезона «Фоллаута». У нас есть готовые декорации, ассеты, визуальные эффекты. В этом сезоне мы берёмся за дело. Мы собираемся вдавить педаль газа в пол, чтобы выпустить второй сезон как можно быстрее.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.