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Второй сезон сериала «Фоллаут» от Amazon выпустят «как можно скорее»

Второй сезон сериала «Фоллаут» от Amazon выпустят «как можно скорее»
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Продюсеры сериала «Фоллаут» от Amazon Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет дали небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём создатели шоу заявили, что уже ведут работу над продолжением и постараются выпустить его как можно быстрее.

В этом создателям помогут в том числе наработки первого сезона, включая декорации и часть визуальных эффектов. При этом даже примерной даты выхода продюсеры не сообщили.

Мы движемся так быстро, как только можем, и уже используем наработанное из первого сезона «Фоллаута». У нас есть готовые декорации, ассеты, визуальные эффекты. В этом сезоне мы берёмся за дело. Мы собираемся вдавить педаль газа в пол, чтобы выпустить второй сезон как можно быстрее.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.

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