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Звезда «Голодных игр» Том Блайт сыграет в экранизации Watch Dogs

Звезда «Голодных игр» Том Блайт сыграет в экранизации Watch Dogs
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Как сообщает издание Deadline, актёр Том Блайт присоединился к касту Watch Dogs по одноимённой серии игр от Ubisoft. Кого именно сыграет звезда ленты «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», неизвестно. Он присоединился к Софи Уайлд, которой досталась главная роль.

Режиссёром картины выступит Матье Тури («Бегущая в лабиринте»), а сценарий напишет Кристи ЛеБлан («Кислород»). Деталей сюжета ленты пока нет, однако фильм наверняка адаптирует события одноимённой серии игр, которая рассказывает об альтернативной реальности, где вовсю используется продвинутая операционная система «ctOS». Франшиза рассказывает о хакерах, которые находят в ней уязвимости и используют полученную информацию в своих целях.

У фильма Watch Dogs пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, премьера ленты состоится не раньше 2025 года.

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