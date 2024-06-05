EA раскрыла детали виртуального Евро-2024 в EA Sports FC 24

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Electronic Arts опубликовала новый пост в блоге EA Sports FC 24, посвящённый грядущему фестивалю к Евро-2024. Разработчики в подробностях рассказали о том, что именно появится в игре уже 6 июня к старту главного футбольного события этого года.

Новые режимы в EA Sports FC 24 в честь Евро-2024

Режим обычного матча за одну из 24 сборных против ботов или друга за одним устройством. Рейтинги команд и футболистов будут обновляться вместе с продвижением настоящего чемпионата Европы.

Режим обычного матча на Евро-2024 в EA Sports FC 24 Фото: EA

Режим полноценного турнира Евро-2024. В нём можно выбрать одну из 24 сборных и пройти путь от группового этапа до плей-офф и финала чемпионата.

Режим полноценного турнира Евро-2024 в EA Sports FC 24 Фото: EA

«Возглавь свою сборную». В этом режиме игроки могут выбрать одного футболиста и привести свою команду к победе на чемпионате Европы.

Режим «Возглавь свою нацию» на Евро-2024 в EA Sports FC 24 Фото: EA

Товарищеские матчи онлайн. В этом режиме пользователи смогут сыграть против других игроков по сети, выбрав одну из 24 сборных.

Режим товарищеских матчей на Евро-2024 в EA Sports FC 24 Фото: EA

«Европейское путешествие». Это мини-режим с заданиями, выполнив которые, можно получить награды для Ultimate Team и других режимов EA Sports FC 24.

Режим «Европейское путешествие» в EA Sports FC 24 Фото: EA

«Путь к славе». Это новый сезон в режиме Ultimate Team с карточками, посвящёнными Евро-2024. За каждую победу сборной тот или иной игрок будет получать апгрейд общих характеристик и дополнительный игровой стиль.

«Путь к славе» в режиме Ultimate Team Фото: EA

«Иконы игры». Аналогичный набор карточек кумиров в режиме Ultimate Team — легендарные футболисты будут получать апгрейды в зависимости от забитых голов их бывших сборных.

Карточки легенд в Ultimate Team в честь Евро-2024 Фото: EA

Новое празднование Коула Палмера, финт в стиле Винисиуса Жуниора и обновлённые модели. По традиции к концу сезона Electronic Arts улучшит лица 27 спортсменов, добавит одно празднование и финт Винисиуса с прокидыванием мяча между ног.

Новая модель Родри, полузащитника «Манчестер Сити» Фото: EA

Чемпионат Европы по футболу – 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.