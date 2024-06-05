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Вышел дублированный трейлер фильма «Веном 3» — премьера 25 октября

Вышел дублированный трейлер фильма «Веном 3» — премьера 25 октября
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На этой неделе состоялась премьера дебютного трейлера фильма «Веном: Последний танец» с Томом Харди. Спустя пару часов в Сети появилась дублированная версия ролика на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony.

В картине также сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу. Сюжет проекта держится в секрете, хотя благодаря трейлеру фанаты смогут понять его отдельные детали.

Это будет последняя картина о симбиоте с Томом Харди. Ещё в ленте появится Чиветел Эджиофор. Напомним, Эджиофор играет в киновселенной Marvel роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Мировая премьера «Венома: Последний танец» состоится 25 октября.

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