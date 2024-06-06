«Это великолепный факел, который ярко горит»: Том Хиддлстон — про Локи

Актёр Том Хиддлстон в недавнем интервью поговорил про Локи и его судьбу в будущих проектах Marvel Studios. По словам артиста, для всех Локи воспринимается как некое древнее и мифологическое существо, которое так и норовит всех обмануть.

Однако Локи из киновселенной Marvel прошёл свой путь и теперь не считается обманщиком или махинатором. К тому же самого персонажа Хиддлстон называет «великолепным горящим факелом».

Локи — это своего рода великолепный факел, который в данный момент ярко горит. Я хочу, чтобы он горел как можно дольше и остался будущим поколениям.

В последний раз Хиддлстон сыграл Локи во втором сезоне «Локи». Актёр наверняка ещё вернётся к своему самому узнаваемому образу, но когда именно, пока неизвестно.