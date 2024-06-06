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Disney обсуждал с создателем «Гравити Фолз» продолжение мультсериала

Disney обсуждал с создателем «Гравити Фолз» продолжение мультсериала
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Исполнительный вице-президент Disney по телевидению Мередит Робертс дала интервью изданию The Direct и рассказала о том, что компания вела переговоры с создателем мультсериала «Гравити Фолз» о потенциальном продолжении проекта.

По словам Робертс, Алекс Хирш, создатель мультсериала, скоро опубликует книгу о «Гравити Фолз» и Disney, а ещё в планах короткометражки. Мередит считает, что «никогда не говори никогда».

Вы знаете, мы разговариваем с Алексом. Он собирается опубликовать книгу о своём проекте в сотрудничестве с Disney. И мы также снимаем несколько короткометражек. Так что никогда не говори «никогда».

«Гравити Фолз» — известный мультсериал, получивший два сезона из 40 серий. Проект закончился в 2014 году.

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