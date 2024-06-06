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Сценарий фильма «Я — легенда 2» хотят довести до совершенства

Сценарий фильма «Я — легенда 2» хотят довести до совершенства
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Майкл Б. Джордан дал интервью изданию People и поговорил про сиквел фильма «Я — легенда» и совместную работу с Уиллом Смитом, который вернётся к роли доктора Роберта Невилла.

Джордан отметил, что работа над сценарием ленты всё ещё ведётся. Его хотят довести до совершенства, отметил актёр. У ленты пока нет даже примерной даты выхода. Сам Джордан не может дождаться, когда начнёт работать вместе со Смитом, потому что он тот, на кого артист всегда равнялся.

Мы всё ещё работаем над сценарием и доводим его до совершенства. У фильма нет даты выхода или чего-то подобного. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать с Уиллом, потому что он тот, на кого я равнялся очень долгое время. Я действительно взволнован.

Вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист сиквела Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём Невилл выживает.

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