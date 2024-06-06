На своей презентации Xbox покажет 30 игр, она будет идти два часа — инсайдер

По информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, на своём летнем шоу Xbox покажет около 30 игр. Притом какие-то из тайтлов покажут впервые, но какие именно, неизвестно.

Сама презентация продлится около двух часов. Впрочем, это обычная продолжительность подобных мероприятий, проводимых Xbox. Ранее ходили слухи, что после шоу Xbox сразу же выпустит эксклюзив, как было когда-то с Hi-Fi Rush.

Я не собираюсь ничего портить, но есть информация о цифрах. Продолжительность составит около двух часов, а игр покажут примерно 30 игр. Некоторые из них — игры, о которых мы никогда раньше не слышали.

Презентация Xbox пройдёт 9 июня в 20:00 мск. На ней, всё так же по слухам, могут анонсировать портативную консоль, но ждать чего-то большего, чем тизер, не стоит.