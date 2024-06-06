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Эксперт назвал безобидные привычки, которые могут убить смартфон

Эксперт назвал безобидные привычки, которые могут убить смартфон
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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о привычках, которые могут дурно влиять на смартфоны и даже сократить их срок службы.

Первая и, пожалуй, самая распространённая привычка — заряжать гаджет до 100%. Это вредит аккумулятору и сокращает его срок службы. Лучше заряжать смартфон до 80-90%. Вторая привычка — неправильное хранение. Тут речь по большей части идёт про соблюдение температурных норм.

Третьей привычкой эксперт назвал отсутствие обновлений. В какой-то момент пользователи перестают устанавливать апдейты на свои гаджеты, из-за чего они работают хуже, чем могли бы. Ещё Кузьменко не советует заниматься самостоятельной просушкой смартфона после его падения в воду.

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