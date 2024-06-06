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Ли Джонджэ рассказал, кем вдохновлялся во время работы над «Аколитом» по «Звёздным войнам»

Ли Джонджэ рассказал, кем вдохновлялся во время работы над «Аколитом» по «Звёздным войнам»
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В свежем интервью актёр Ли Джонджэ рассказал, кем вдохновлялся при отыгрыше своего персонажа в сериале «Аколит» по «Звёздным войнам». Больше всего артиста вдохновлял Лиам Нисон в роли Квай-Гон Джинна.

По словам Джонджэ, он пытался найти что-то общее между Джинном и его персонажем.

Я действительно пытался найти что-то общее между его и моим персонажем. Я не мог поверить, когда узнал, что буду мастером Солом. Это так важно и ответственно — стать персонажем в этой огромной вселенной.

Сериал «Аколит» стартовал вчера с двух эпизодов. События шоу разворачиваются в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Судя по отзывам, проект получился слабым.

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