Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы God of War очень сильно боялись показа игры в 2016 году

Авторы God of War очень сильно боялись показа игры в 2016 году
Аудио-версия:
Комментарии

Геймдиректор God of War Кори Барлог в соцсетях рассказал, как сильно команда боялась показа игры во время E3 в 2016 году. Разработчики сомневались в качестве заготовленной демоверсии.

По словам Барлога, на мероприятии он казался важным, чтобы не подавать виду, но на деле Кори очень сильно боялся и волновался.

Пытаюсь казаться крутым, но внутри чертовски напуган. Я думал, что тогда облажаюсь на глазах у всего чёртового мира.

Особенно сильно авторов пугали баги, которые могли появиться во время демонстрации. К счастью, показ God of War в 2016 году стал одним из самых громкий событий игровой индустрии и до сих пор таковым считается.

God of War получила сиквел, God of War Ragnarok. Первая часть доступна на PS4 и ПК, а вторая — на PS4 и PS5. 19 сентября состоится релиз на ПК.

Материалы по теме
Самый грандиозный турнир в истории. Всё, что нужно знать о Кубке мира по киберспорту
Самый грандиозный турнир в истории. Всё, что нужно знать о Кубке мира по киберспорту
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android