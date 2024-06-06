Авторы God of War очень сильно боялись показа игры в 2016 году

Геймдиректор God of War Кори Барлог в соцсетях рассказал, как сильно команда боялась показа игры во время E3 в 2016 году. Разработчики сомневались в качестве заготовленной демоверсии.

По словам Барлога, на мероприятии он казался важным, чтобы не подавать виду, но на деле Кори очень сильно боялся и волновался.

Пытаюсь казаться крутым, но внутри чертовски напуган. Я думал, что тогда облажаюсь на глазах у всего чёртового мира.

Особенно сильно авторов пугали баги, которые могли появиться во время демонстрации. К счастью, показ God of War в 2016 году стал одним из самых громкий событий игровой индустрии и до сих пор таковым считается.

God of War получила сиквел, God of War Ragnarok. Первая часть доступна на PS4 и ПК, а вторая — на PS4 и PS5. 19 сентября состоится релиз на ПК.