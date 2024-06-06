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В Dota 2 вышел патч 7.36b — ослабления самых сильных героев

В Dota 2 вышел патч 7.36b — ослабления самых сильных героев
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Утром 6 июня вышло крупное обновление для Dota 2 патч 7.36b, в котором разработчики ослабили сильнейших персонажей в игре и усилили некоторых непопулярных героев.

В балансном патче Valve в разной степени понизила эффективность таких востребованных героев, как Axe, Sand King, Phoenix, Shadow Shaman, Dragon Knight и Zeus.

В это же время другие герои, которые не пользовались популярностью среди игроков, наоборот, получили ряд усилений. Это касается следующих персонажей: Pudge, Mirana, Tinker, Marci, Pangolier и других. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

В ночь с 22 на 23 мая 2024 года в Доте вышло одно из крупнейших обновлений в истории игры — патч 7.36. В рамках обновления Valve добавила в игру такие механики, как врождённые способности и аспекты. Вскоре разработчики выпустили патч 7.36a, где были исправлены внутриигровые баги и поправлен баланс Dota 2.

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