«Сегодня девятый день»: семья Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк, новость о смерти которой появилась несколько дней назад, опубликовала обращение в соцсетях в честь девятого дня с момента, как актриса ушла из жизни.

Близкие люди артистки подчеркнули, что они, как и поклонники Анастасии, верили в чудо и надеялись на лучший исход.

Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы её болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в чудо вместе с вами.

Семья актрисы также отдельно отметила поддержку от монастырей, которые молились о здравии актрисы. Близкие поблагодарили фанатов за то, что те видели в Заворотнюк «не просто яркую звезду экрана, но замечали её внутреннюю красоту, доброту, душевность».