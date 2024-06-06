С компании телеведущего Николая Дроздова хотят взыскать 9 млн рублей

По данным издания SHOT, телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой числится телеведущий Николай Дроздов. Причина иска — накопившийся с 2017 по 2018 год долг у компании Дроздова по договору об оказании услуг.

«Останкино» планирует взыскать с компании АСС-ТВ, снимавшей культовую передачу «В мире животных», 9 млн рублей. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра, к взысканию уже подключили приставов.

В SHOT отметили, что самой компании давно не существует, а сейчас она запустила процедуру банкротства. Все счета АСС-ТВ заблокированы.

Помимо «В мире животных», компания Дроздова снимала передачи «Очевидное – невероятное», «Клуб путешественников» и другие.