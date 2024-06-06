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В Steam вышла Nightmare Kart — бесплатная гонка в духе Bloodborne

В Steam вышла Nightmare Kart — бесплатная гонка в духе Bloodborne
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5 июня в Steam вышла Nightmare Kart — игра, вдохновлённая культовой Bloodborne и серией Mario Kart. Аркадная гонка доступна полностью бесплатно и содержит 12 гоночных средств на нескольких аренах.

Видео доступно на YouTube-канале Lilith Walther. Права на видео принадлежат LWMedia.

Nightmare Kart изначально разрабатывалась как шуточный фанатский проект под названием Bloodborne Kart, однако из-за требований Sony создатели проекта изменили название на более нейтральное. Сейчас у игры в Steam более 1200 обзоров, 98% из которых положительные.

Пользователи шутят, что Bloodborne наконец-то вышла на ПК, хоть и в несколько другом виде. Тем временем Sony до сих пор не анонсировала порт культового экшена на новые для себя платформы, хотя игроки уже очень давно ждут новостей по поводу одной из лучших игр для PlayStation 4.

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