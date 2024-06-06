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Минкультуры РФ хочет внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений

Минкультуры РФ хочет внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
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Министерство культуры России собирается внести серьёзные изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений и, соответственно, в показе тех или иных фильмов в стране. Об этом рассказал Дмитрий Давиденко, директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства.

По словам чиновника, внесённые изменения не позволят выходить в стране фильмам и сериалам, которые «не соответствует нашим традиционным нравственным ценностям». В качестве примера он привёл недавний сериал о «скопинском маньяке», который попал на утверждение Минкультуры.

Чтобы не допустить такого контента на выходе, а ещё лучше – чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, где совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с администрацией президента будут чёткие пункты. Мы будем основываться на указе президента о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет.

Когда именно Министерство культуры России собирается внести коррективы в закон о выдаче прокатных удостоверений, неизвестно.

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