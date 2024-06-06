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В России создадут киновселенную российских супергероев

В России создадут киновселенную российских супергероев
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Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой с русскими супергероями по новой франшизе. Об этом сообщили в ТАСС.

Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева отметила, что Лукьяненко уже создал целую вселенную с собственной историей и своими особенностями, но она ещё нуждается в доработке.

Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами.

Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды». По словам Слащевой, на основе созданной вселенной возможна разработка новых литературных произведений, игровых фильмов, анимационных лент, компьютерных игр, лицензионной продукции и многого другого.

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