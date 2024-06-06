Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес собрал более 60 млн просмотров на Netlfix

Боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес собрал более 60 млн просмотров на Netlfix
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix опубликовал еженедельные чарты просмотров фильмов и сериалов в период с 27 мая по 2 июня. По традиции онлайн-кинотеатр поделился данными о просмотре англоязычных и неанглоязычных проектов.

Самым популярным фильмом вторую неделю подряд стал боевик «Атлас» с Дженнифер Лопес — за последние семь дней лента собрала ещё 31,6 млн просмотров. Картину посмотрели более 60 млн пользователей Netflix всего за полторы недели, и эта цифра растёт с каждым днём.

Единственную конкуренцию фантастическому боевику пытаются навязать две части знаменитого «Ледникового периода», однако за последнюю неделю они собрали 9 млн и 8,1 млн просмотров соответственно. Что касается сериалов, то третий сезон «Бриджертонов» серьёзно просел на второй неделе, собрав 11,6 млн просмотров.

Наш обзор фильма
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Лучшее кино Брэда Пейтона: каким получился «Атлас» с Дженнифер Лопес
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android