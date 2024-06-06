NVIDIA обошла Apple и стала второй самой дорогой компанией в мире — всё благодаря ИИ

Вечером 5 июня капитализация компании NVIDIA превысила $ 3 трлн благодаря росту стоимости акций на 5,16%. Таким образом, знаменитый производитель графических чипов обошёл Apple и занял вторую строчку в списке самых дорогих корпораций мира.

Сейчас ведущей компанией мира остаётся Microsoft с капитализацией в $ 3,15 трн. Однако учитывая темпы роста NVIDIA, корпорация Джейсона Хуанга может обойти создателей Windows уже в ближайшее время.

Пять самых дорогих компаний в мире Фото: COMPANIESMARKETCAP

Небывалый рост капитализации NVIDIA связан со сферой искусственного интеллекта. В 2022 году компания выпустила флагманский чип H100, предназначенный для обучений нейросетей, которые пользуются очень большим спросом. Спустя год стоимость NVIDIA выросла до $ 1 трлн, а в феврале 2024-го компания преодолела отметку в $ 2 трлн.