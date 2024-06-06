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В EA Sports FC 24 добавили виртуальное Евро-2024

В EA Sports FC 24 добавили виртуальное Евро-2024
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Electronic Arts выпустила большое обновление для EA Sports FC 24. В футбольный симулятор добавили официально лицензированное виртуальное Евро-2024.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Всего в EA Sports FC 24 появилось пять режимов к грядущему чемпионату Европы по футболу. Пользователи могут устроить собственный турнир и привести ту или иную сборную к победе, сыграть за одного футболиста в сборной, провести товарищеские матчи по сети или выполнять специальные задания, получая бонусы для других режимов футбольного симулятора.

Чемпионат Европы по футболу – 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. В ближайшее время Electronic Arts наверняка опубликует своё предсказание о том, кто победит на турнире, с помощью противостояния ботов в EA Sports FC 24.

Все детали Евро-2024 в EA Sports FC 24
EA раскрыла детали виртуального Евро-2024 в EA Sports FC 24
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