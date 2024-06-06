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Николь Кидман намекнула на выход третьего сезона детектива «Большая маленькая ложь»

Николь Кидман намекнула на выход третьего сезона детектива «Большая маленькая ложь»
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Актрисы Николь Кидман и Рис Уизерспун выступили гостями передачи от издания Vanity Fair. В ней женщины намекнули на выход третьего сезона сериала «Большая маленькая ложь», который официально завершился в 2019 году.

Актрисы не стали делиться никакими деталями продолжения, однако Николь Кидман отметила, что работа над третьим сезоном уже ведётся. Сейчас создательница оригинальной книги Лиана Мориарти пишет продолжение истории, которое и станет основой для третьего сезона сериала.

Нам нужно заткнуться. Существует целый ряд правил о том, что никогда не следует говорить о чём-то, пока вы этого не сделали, потому что это вызывает дофаминовый выброс, и вы чувствуете, что якобы уже сделали это. Это научное исследование. Но мы движемся быстро и яростно. Лиана Мориарти уже пишет книгу. Мы в хорошей форме.

Сериал «Большая маленькая ложь» рассказывает историю небольшого калифорнийского города. В местной школе происходит загадочное убийство, с которым связаны сразу пять семей. Шоу получило два сезона по семь эпизодов — они вышли в 2017 и 2019 годах соответственно.

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