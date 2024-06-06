Assassin's Creed Mirage протестировали на iPhone 15 Pro Max и iPad

На этой неделе Assassin's Creed Mirage вышла на iPhone 15 Pro Max и iPad. В связи с этим блогер Dame Tech протестировал игру на данных устройствах.

Видео доступно на YouTube-канале Dame Tech. Права на видео принадлежат Dame Tech.

Что касается iPhone 15 Pro Max, то, несмотря на пониженную графику и разрешение, смартфон всё равно с трудом выдаёт стабильные 30 кадров в секунду при высоких настройках. Поэтому для более комфортной игры блогер рекомендует выставлять средние графические настройки.

На iPad проект работает в разрешении 1937 на 1335 пикселей. Несмотря на ограничение в 30 FPS, игра показывает отличную картинку и практически не греет девайс.

Assassin's Creed Mirage — последняя вышедшая часть франшизы Assassin's Creed. Релиз игры состоялся в октябре 2023 года. Проект приняли в основном положительно, но были и смешанные отзывы про то, что авторы попытались вернуться к истокам, но у них это не вышло.