Два новых персонажа для Honkai Star Rail представили игроками — Юньли и Цзяоцю

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали двух новых играбельных персонажей — мечницу Юньли и целителя Цзяоцю. Вероятнее всего, их добавят в игру в патче 2.4 в конце июля.

Ранее эти герои в HSR не появлялись: вероятно, игроки познакомятся с ними в ходе сюжета фракции Сяньчжоу в версии 2.4.

Так, Юньли — мечница с планеты Чжумин Сяньчжоу, прямолинейная и уверенная в себе внучка генерала. В игре это будет пятизвёздочный персонаж, который следует пути разрушения (атакующий потенциал) и наносит физический тип урона.

Фото: HoYoverse

Вторым персонажем станет Цзяоцю, хитрый целитель из лисьего народа с Яоцина Сяньчжоу. Редкость — пять звёзд, путь — небытие (дебаффы на врагов), тип урона — огненный.

Фото: HoYoverse

7 июня создатели Honkai: Star Rail проведут трансляцию, посвящённую новинкам версии 2.3.