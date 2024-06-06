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Вышел новый трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» — премьера 20 июня

Вышел новый трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» — премьера 20 июня
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Кинокомпания «Вольга» и студия «Мельница» представили новый трейлер нового проекта по вселенной «Трёх богатырей» под названием «Три богатыря. Ни дня без подвига». Мультфильм выйдет в кинотеатрах России уже 20 июня.

Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они расскажут о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

Помимо грядущего спецвыпуска, студия «Мельница» также работает над новыми картинами по вселенной: «Три богатыря. Конец времён» и «Три богатыря. Город планеты».

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