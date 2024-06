The Callisto Protocol, Isonzo и другие игры — новинки Game Pass в июне

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass до конца июня. Главной новинкой месяца стала The Callisto Protocol — в неё смогут сыграть подписчики сервиса на ПК и Xbox уже 13-го числа.

Какие игры добавят в Game Pass в июне

Firework (ПК) — 4 июня

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends (ПК и Xbox) — 4 июня

Octopath Traveler (ПК и Xbox) — 6 июня

Octopath Traveler 2 (ПК и Xbox) — 6 июня

Depersonalization (ПК) — 12 июня

Isonzo (ПК и Xbox) — 13 июня

The Callisto Protocol (ПК и Xbox) — 13 июня

Still Wakes the Deep (ПК и Xbox) — 18 июня.

Ко всему прочему, Microsoft рассказала, что уже 16 июня подписочный сервис покинут The Bookwalker: Thief of Tales, Spacelines from the Far Out, Rune Factory 4, High on Life и Merge Games Bramble The Mountain King.