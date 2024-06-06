Стали известны все участники турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовыми в $ 5 млн

Завершились региональные квалификации на международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup. Теперь стали известны все участники топ-соревнования по «Доте».
Всего на турнире в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, выступят 20 команд. Восемь из них получили прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour, а остальные коллективы победили в рамках региональных отборочных.
Список участников Riyadh Masters 2024 по Dota 2
- Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение
- BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение
- WBG.XG (Китай) — прямое приглашение
- Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение
- Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение
- OG (Европа) — прямое приглашение
- Team Spirit (Россия) — прямое приглашение
- Entity (Европа) — победитель западноевропейской квалификации
- MOUZ (Европа) — второе место западноевропейской квалификации
- Virtus.pro (Россия) — победитель восточноевропейской квалификации
- PSG Quest (Ближний Восток) — победитель ближневосточной квалификации
- G2.iG (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации
- LGD Gaming (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации
- Azure Ray (Китай) — третье место китайской квалификации
- Aurora (Таиланд) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии
- Blacklist International (Филиппины) — второе место квалификации в Юго-Восточной Азии
- nouns (Северная Америка) — победитель североамериканской квалификации
- HEROIC (Южная Америка) — победитель южноамериканской квалификации
- beastcoast (Перу) — второе место южноамериканской квалификации
Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 5 млн.