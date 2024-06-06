Стали известны все участники турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовыми в $ 5 млн

Завершились региональные квалификации на международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup. Теперь стали известны все участники топ-соревнования по «Доте».

Всего на турнире в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, выступят 20 команд. Восемь из них получили прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour, а остальные коллективы победили в рамках региональных отборочных.

Список участников Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение

BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение

— прямое приглашение Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение

WBG.XG (Китай) — прямое приглашение

Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение

OG (Европа) — прямое приглашение

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение

— прямое приглашение Entity (Европа) — победитель западноевропейской квалификации

MOUZ (Европа) — второе место западноевропейской квалификации

Virtus.pro (Россия) — победитель восточноевропейской квалификации

— победитель восточноевропейской квалификации PSG Quest (Ближний Восток) — победитель ближневосточной квалификации

G2.iG (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации

LGD Gaming (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации

Azure Ray (Китай) — третье место китайской квалификации

Aurora (Таиланд) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии

Blacklist International (Филиппины) — второе место квалификации в Юго-Восточной Азии

nouns (Северная Америка) — победитель североамериканской квалификации

HEROIC (Южная Америка) — победитель южноамериканской квалификации

beastcoast (Перу) — второе место южноамериканской квалификации

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 5 млн.