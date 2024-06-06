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Список участников Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Стали известны все участники турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовыми в $ 5 млн
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Завершились региональные квалификации на международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup. Теперь стали известны все участники топ-соревнования по «Доте».

Всего на турнире в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, выступят 20 команд. Восемь из них получили прямые приглашения на основе рейтинга ESL Pro Tour, а остальные коллективы победили в рамках региональных отборочных.

Список участников Riyadh Masters 2024 по Dota 2

  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямое приглашение
  • WBG.XG (Китай) — прямое приглашение
  • Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение
  • OG (Европа) — прямое приглашение
  • Team Spirit (Россия) — прямое приглашение
  • Entity (Европа) — победитель западноевропейской квалификации
  • MOUZ (Европа) — второе место западноевропейской квалификации
  • Virtus.pro (Россия) — победитель восточноевропейской квалификации
  • PSG Quest (Ближний Восток) — победитель ближневосточной квалификации
  • G2.iG (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации
  • LGD Gaming (Китай) — 1-2-е место китайской квалификации
  • Azure Ray (Китай) — третье место китайской квалификации
  • Aurora (Таиланд) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии
  • Blacklist International (Филиппины) — второе место квалификации в Юго-Восточной Азии
  • nouns (Северная Америка) — победитель североамериканской квалификации
  • HEROIC (Южная Америка) — победитель южноамериканской квалификации
  • beastcoast (Перу) — второе место южноамериканской квалификации

Чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 5 млн.

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