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Школьник написал на ЕГЭ сочинение про стримера по Dota 2 и получил за него 0 баллов — СМИ

Ряд авторитетных телеграм-каналов сообщили о забавном случае во время Единого государственного экзамена по русскому языку — школьник написал сочинение про известного стримера по Dota 2.

Участнику ЕГЭ досталась тема о религии, и он написал про Старого бога — популярного стримера Владислава Левенца, известного в сообществе Dota 2.

…Старый бог оказал большое влияние на мид и медиапространство DOTA 2. Куда я не пойду, везде вижу его, его клич и его бицуху. «Все пишут «Старый бог» на стримах, мини-карте, в чатах. Фраза «Старый бог» объединяет людей во всём СНГ-пространстве. Лишь чудом можно объяснить то, как эта фраза, человек-полубог и его телодвижения стали распространяться мессиями по всему интернету.

Фото: CYBERSLOVO

Видимо, экзаменаторы оказались незнакомы с творчеством Старого бога, поэтому не оценили творческий подход к заданию и поставили за него минимальную оценку — 0 баллов.