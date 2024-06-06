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Вышел трейлер фантастики «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым

Вышел трейлер фантастики «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым
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Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала дебютный трейлер фантастики «Пираты галактики Барракуда» со звездой «Игры престолов» Юрием Колокольниковым. В ролике показали главных героев ленты и ряд комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат R-media.

Согласно синопсису, на Землю попадает космический пират из далёкой галактики Барракуда, владеющий суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в давние времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде.

Также в актёрский состав картины вошли Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова, Андрей Воробьёв и другие.

Премьера фильма «Пираты галактики Барракуда» в кинотеатрах России состоится 29 августа.

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