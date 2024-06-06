Команда Xtreme по Dota 2 объявила о партнёрстве с киберспортивным клубом Weibo Gaming

Команда по Dota 2 Xtreme Gaming из Китая анонсировала своё сотрудничество с китайской киберспортивной организацией Weibo Gaming.

Подробности соглашения о партнёрстве в анонсе не сообщаются. Однако представители китайского коллектива рассказали, что состав по Dota 2 будет выступать на международном турнире Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $ 5 млн под тегом «WBG.XG», объединяющим в себе названия Weibo Gaming и Xtreme Gaming.

Xtreme Gaming — одна из сильнейших команд по Доте в мире на данный момент. В этом сезоне китайский состав стал чемпионом таких топ-турниров, как Игры будущего и Elite League Season 1.

Weibo Gaming — киберспортивная организация, являющаяся частью Weibo Corporation, которая также владеет одноимённой популярной социальной сетью. У данного клуба есть ростеры по таким дисциплинам, как League of Legends, PUBG: Mobile и Valorant. Кроме этого, Weibo Gaming входит в программу поддержки фонда Esports World Cup.

Турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.