Про-игрок в CS2 попытался украсть SSD чемпионов IEM Dallas с целью скачать на них читы

Американский профессиональный игрок Адам nbgee12 Занзул украл SSD трёх киберспортсменов с места проведения топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2, однако был задержан полицией.

СМИ сообщают, что 19-летний киберспортсмен был задержан полицией 31 мая 2024-го после попытки украсть твердотельные накопители чемпионов турнира IEM Dallas 2024 по CS2 Джеки Stewie2K Йипа и Николы NiKo Ковача из G2 Esports, а также SSD игрока HEROIC Гая Nertz Илуза.

Занзула признался, что ему удалось проникнуть на неохраняемую территорию за кулисами ивента в Далласе и вынести SSD упомянутых киберспортсменов, после чего он вернулся в свой отель с украденным. Кроме этого, нарушитель рассказал, что транслировал свои действия ограниченному кругу людей в Discord.

Один из украденных SSD Фото: Dust2.us

Однако вскоре после этого представители турнирного оператора ESL обнаружили доказательства вины киберспортсмена с помощью видеокамер и вызвали полицию. Задержанный про-игрок признался, что совершил этот поступок под действием запрещённых веществ и не думал о серьёзности последствий.

В итоге организаторы чемпионата не стали выдвигать обвинения против nbgee12. Однако Адам больше не сможет выступать на турнирах от ESL. Также игрок получил пожизненный бан на платформе FACEIT. Стоит отметить, что двумя месяцами ранее с него был снят предыдущий пожизненный бан, полученный за неспортивное поведение.

Ситуацию прокомментировал игрок G2 Esports Илья m0NESY Осипов. Россиянин сообщил, что Занзул хотел установить на SSD киберспортсменов читы:

Узнал на чемпионате в Далласе, что какой-то чувак украл SSD у NiKo и Stewie2K и хотел скачать читы на них. Какой сумасшедший вообще до такого додумается?