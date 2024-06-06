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Фильм «Angry Birds в кино 3» запустили в производство — первый тизер

Фильм «Angry Birds в кино 3» запустили в производство — первый тизер
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6 июня Rovio Entertainment опубликовала первый тизер анимационной ленты «Angry Birds в кино 3». Из свежего пресс-релиза компании стало известно, что Джейсон Судейкис (озвучил Реда) и Джош Гэд (озвучил Чака) вернутся к своим ролям.

Постановщиком триквела выступит Джон Райс — сорежиссёр сиквела и ведущий художник по раскадровке оригинального мультфильма. Другие подробности пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Rovio Entertainment.

Мы рады сообщить, что новый фильм по всемирно любимой и успешной франшизе Angry Birds находится в производстве. Лента идеально соответствует нашей стратегии и предоставляет нам прекрасную возможность донести очарование бренда Angry Birds до людей по всему миру.

Сроки и дата выхода «Angry Birds в кино 3» ещё неизвестны.

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