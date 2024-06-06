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Вышел трейлер Lego-фильма Piece by Piece про музыканта Фаррелла Уильямса

Вышел трейлер Lego-фильма Piece by Piece про музыканта Фаррелла Уильямса
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Кинокомпания Focus Features опубликовала трейлер биографического Lego-фильма Piece by Piece. Будущая картина расскажет про американского исполнителя Фаррелла Уильямса.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Piece by Piece покажет различные этапы жизни Уильямса. Музыкант стал известен после того, как стал одним из участников продюсерского дуэта The Neptunes, который он сформировал в 1992 году вместе с Чадом Хьюго.

Ко всему прочему, в картине появятся Lego-версии Гвен Стефани, Кендрика Ламара, Тимбалэнда, Джастина Тимберлейка, Jay-Z, Снуп Догга, Баста Раймса, Колина Клайва и других знаменитостей. Режиссёром выступил Морган Невилл («Они полюбят меня, когда я умру»).

Премьера фильма Piece by Piece в кинотеатрах по всему миру состоится 11 октября.

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