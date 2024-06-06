Раскрыты первые детали Dragon Age 4 — игра получила новое название

Разработчики Dragon Age 4 из студии BioWare раскрыли первые детали будущей игры. Также авторы официально подтвердили, что проект выйдет с подзаголовком The Veilguard — ранее он носил название Dreadwolf. В студии объяснили, что предыдущее наименование хуже отражало суть событий, происходящих в игре.

В тайтле появятся семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу. Ключевую роль в сюжете сыграет Солас, однако он не единственный злодей.

Боевую систему создатели описывают как «весёлая и динамичная». Ко всему прочему, теперь игрок сможет отдавать компаньонам сразу две команды. К примеру, пользователь может сначала приказать напарнику использовать умение, а затем — отойти в укрытие.

Первая геймплейная демонстрация Dragon Age: The Veilguard состоится 11 июня в 18:00 мск. Ролик выйдет на YouTube-канале BioWare.