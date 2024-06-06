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Раскрыты характеристики смартфона POCO M6 Plus 5G

Раскрыты характеристики смартфона POCO M6 Plus 5G
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На этой неделе в базе данных сервиса Google Play Console появилась информация о технических характеристиках смартфона POCO M6 Plus 5G. Согласно опубликованным данным, устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и под управлением операционной системы Android 14.

Фото: Google

Девайс получит дисплей с разрешением 2460 × 1080 пикселей и плотностью пикселей 440 PPI. Также гаджет получит 8 ГБ оперативной памяти.

POCO M6 Plus 5G станет глобальной версией смартфона Redmi Note 13R, который вышел на рынке Китая несколько недель назад. Стоимость устройства ещё неизвестна.

Ожидается, что официальная презентация смартфона POCO M6 Plus 5G состоится уже до конца июня. Официально дата пока не раскрывается.

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