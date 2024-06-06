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Новый фильм по «Голодным играм» выйдет 20 ноября 2026 года

Новый фильм по «Голодным играм» выйдет 20 ноября 2026 года
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6 июня стало известно, что новая книга по вселенной «Голодных игр» с подзаголовком Sunrise on the Reaping появится в продаже в марте 2025 года. Произведение продолжит сюжет картины «Баллада о змеях и певчих птицах», а его действия развернутся спустя 40 лет после событий ленты.

Фото: Lionsgate

Теперь кинокомпания Lionsgate объявила, что премьера экранизации будущей книги состоится 20 ноября 2026 года. Актёрский состав, подробности сюжета и другие детали пока держатся в секрете. Вероятно, больше информации станет известно после выпуска произведения.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнил роль Каски Хайботтома.

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