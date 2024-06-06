Dragon Age 4 выйдет на русском языке

6 июня разработчики Dragon Age: The Veilguard обновили страницу игры в Steam. Авторы добавили информацию о том, на каких языках тайтл получит перевод — среди них оказался и русский.

В проекте будут локализованы только интерфейс и субтитры. Официальной озвучки на русском языке не будет. Ко всему прочему, проект получил локализованное название: «Dragon Age: На страже Завесы».

Фото: BioWare

Ключевая роль в сюжете проекта будет отведена Соласу, однако конкретные детали пока не раскрываются. В тайтле появится семь компаньонов с проработанными сюжетными линиями. Некоторые действия главного героя будут влиять на отношения с ними и их дальнейшую судьбу.

Первая геймплейная демонстрация Dragon Age: The Veilguard состоится 11 июня в 18:00 мск. Ролик выйдет на YouTube-канале BioWare.