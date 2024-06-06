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Команда Данила Dendi Ишутина пропустит The International 2024 по Dota 2

Команда Данила Dendi Ишутина пропустит The International 2024 по Dota 2
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Команда под названием B8 одного из известнейших киберспортсменов Данила Dendi Ишутина пропустит главный турнир года по Dota 2 The International 2024.

Украинская команда с 34-летним про-игроком в составе не смогла пройти открытые квалификации на The International 2024 в Восточной Европе и лишилась шанса принять участие в ивенте от Valve.

В рамках первых открытых отборочных B8 уступила российскому миксу piggz, покинув квалификацию в 1/16 финала. Что касается вторых открытых отборочных в регионе, ростер победителя The International 2011 уже смог добраться до четвертьфинала, но проиграл коллективу SIBE Team со счётом 1:2.

Турнир The International 2024 пройдёт в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В закрытых квалификациях Восточной Европы к чемпионату от разработчиков Доты за 1 слот поборются 12 команд, среди которых есть Virtus.pro и Natus Vincere.

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