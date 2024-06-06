Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Телеграме» появятся «Звёзды» для оплаты покупок в мессенджере

В «Телеграме» появятся «Звёзды» для оплаты покупок в мессенджере
Комментарии

Создатели «Телеграма» анонсировали в мессенджере «Звёзды» — внутреннюю валюту для оплаты цифровых товаров и услуг. Приобрести её можно в Apple Store, Google Play или с помощью бота PremiumBot.

Благодаря быстрым и удобным платежам за цифровые товары и услуги платформа ботов и мини-приложений позволит новым видам бизнеса охватить более 900 миллионов потенциальных клиентов в экосистеме «Телеграма».

Ко всему прочему, разработчики мини-приложений для экосистемы «Телеграма» смогут выводить «Звёзды» в криптовалюту Toncoin с помощью платформы Fragment.

В будущем разработчики «Телеграма» обещают расширить функционал «Звёзд». Например, пользователи мессенджера смогут использовать валюту для отправки подарков создателям контента.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фантастики «Пираты галактики Барракуда» с Юрием Колокольниковым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android