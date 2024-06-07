Microsoft делает ремастер первой Halo, его могут выпустить и на PS5 — СМИ

По данным издания The Verge, Microsoft разрабатывает ремастер Halo: Combat Evolved. Это первая часть франшизы, вышедшая в 2001 году. Более того, компания якобы может выпустить обновлённую версию игры сразу на PS5.

По словам редактора издания Тома Уоррена, Microsoft придерживается своего плана Project Latitude. Это задумка по выпуску эксклюзивов на другие платформы. Отчасти проект уже начал реализовываться — на PS5 уже вышли Sea of Thieves, Grounded, Pentiment и Hi-Fi Rush.

По слухам, в будущем Microsoft может выпустить на PS5 и другие свои известные тайтлы: Starfield, Senua's Saga: Hellblade 2 и, конечно же, Halo. Хотя Уоррен не уверен в выпуске ремастера Halo на PS5 на 100%, но вероятность этого высока.

Возможно, больше о своей новой стратегии компания расскажет во время презентации Xbox 9 июня.