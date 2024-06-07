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Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» стартовал с 4,8 млн просмотров на Disney+

Сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» стартовал с 4,8 млн просмотров на Disney+
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По данным издания Variety, премьерные эпизоды сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» собрали 4,8 млн просмотров. Это ошеломительный результат — проект уже стал крупнейшим для Disney+ в этом году.

Судя по всему, несмотря на смешанные отзывы о шоу, оно всё равно заинтересовало аудиторию. Для сравнения: сериал «Асока» набрал за пять дней 14 млн просмотров. Посмотрим, получится ли у «Аколита» побить этот показатель.

Сериал «Аколит» стартовал вчера с двух эпизодов. События шоу разворачиваются в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В нём рассказывается, как джедаи впервые сталкиваются с ситхами и Тёмной стороной Силы, которая несёт в себе большую угрозу.

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