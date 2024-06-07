Том Хиддлстон вдохновлялся Суперменом Кристофера Рива для образа Локи
Во время свежего интервью актёр Том Хиддлстон рассказал, что для лучшего отыгрыша Локи он вдохновлялся Суперменом, которого сыграл актёр Кристофер Рив.
По словам Хиддлстона, его персонаж чем-то смахивает на Супермена: они оба боги и существа из иных миров, которые действовали в рамках своих принципов.
В какой-то степени мы похожи: он бог или существо из другого мира. Кристофер Рив отыгрывал персонажа так правдиво. Я подумал, что если смогу хотя бы немного приблизиться к его уровню, то уже точно преуспею и меня ждёт успех.
Впервые Хиддлстон сыграл Локи в фильме «Тор» 2011 года. Затем персонаж стал главным злодеем «Мстителей» и сыграл важную роль в «Войне бесконечности», а потом герой получил собственный сериал.
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