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Вышел первый отрывок из четвёртого сезона сериала «Пацаны»

Вышел первый отрывок из четвёртого сезона сериала «Пацаны»
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Amazon опубликовал первый отрывок из четвёртого сезона сериала «Пацаны». В нём Бутчер общается с сыном Хоумлендера с одной просьбой, однако потом в разговор встревает сам Хоумлендер.

В конце фрагмента персонаж Этони Старра забирает мальчика и уходит с ним, оставляя Бутчера одного.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

«Пацаны» — нетипичный супергеройский сериал, рассказывающий о борьбе супергероев, которые потеряли все моральные качества, и обычных людей, которым надоело их безрассудство и разгульный образ жизни. Первые три сезона шоу получили массу тёплых отзывов от критиков и обычных зрителей.

Четвёртый сезон «Пацанов» стартует 13 июня 2024 сразу с трёх эпизодов.

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