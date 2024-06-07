Байопик о Майкле Джексоне может стать самым крупным фильмом Lionsgate

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter исполнительный директор Lionsgate Джим Пэкер заявил, что байопик о Майкле Джексоне, вероятно, станет самым крупным фильмом кинокомпании.

По словам Пэкера, во время работы над лентой было наделано «очень много шумихи». Джим думает, что картина про культового певца станет самой большой работой Lionsgate.

Шумиха будет просто сумасшедшая. И я думаю, что это будет самый большой фильм, который у нас когда-либо был.

Ранее Lionsgate выпустила все четыре части «Джона Уика», две части «Иллюзии обмана», почти все части «Пилы» и многие другие ленты. В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями.

Мировая премьера картины под названием «Майкл» состоится 18 апреля 2025 года. Её режиссёром выступил Антуан Фукуа, а роль музыканта исполнил его племянник, Джафар Джексон. Съёмки картины подошли к концу.