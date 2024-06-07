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В WhatsApp планируют внедрить систему ИИ для поддержки и решения вопросов пользователей

В WhatsApp планируют внедрить систему ИИ для поддержки и решения вопросов пользователей
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Издание TechCrunch сообщило, что для WhatsApp планируют создать специального ИИ-помощника. Об этом во время выступления на конференции в Бразилии рассказал Марк Цукерберг.

По его словам, для мессенджера планируют создать целую систему с поддержкой искусственного интеллекта, которая будет помогать решать различные задачи, включая вопросы по бизнесу и прочему.

Более того, внедрить ИИ в WhatsApp хотят и при обращении в службу поддержки. Специалисты хотят научить нейросеть автоматически отвечать пользователям на их вопросы. Важно добиться того, отметил Цукерберг, чтобы ответы ИИ были адекватными и по делу. Ещё у компании есть планы маркировать сообщения от ИИ, чтобы клиенты могли отличить их от тех, которые поступают от официальных представителей.

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