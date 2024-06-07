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Блогер сделал машину из электросамокатов с управлением от Nintendo Wii

Блогер сделал машину из электросамокатов с управлением от Nintendo Wii
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Блогер под именем Michael Reeves выпустил необычный ролик, в котором показал, как сделал собственный автомобиль из электросамокатов.

Главная фишка — управление осуществляется с помощью контроллера от Nintendo Wii. Чтобы придать своей машине ускорение, блогер использовал обычную кроссовку. В ролике рассказывается, как именно удалось собрать такой автомобиль и какие особенности при этом учитывались.

Ближе к середине видео блогер начал тестировать машину в обычной среде, проезжая по дорогам. Самым большим испытанием стала езда по оживлённому перекрёстку из-за высокой плотности движения, однако собранный автомобиль справился и с этим. Водители смотрели на блогера и его изобретение с насмешкой.

Видео доступно на YouTube-канале Michael Reeves. Права на видео принадлежат Michael Reeves.

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