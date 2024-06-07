Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 29 сентября

Телеканал AMC раскрыл дату выхода второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Продолжение стартует 29 сентября (ночью 30 сентября по Москве), хотя изначально его хотели выпустить этим летом. Во второй сезон вновь войдёт шесть эпизодов, которые будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник.

AMC также показал новые кадры из второго сезона, на которых можно увидеть самого Дэрила Диксона и Кэрол Пелетье в исполнении Мелиссы МакБрайд. Продолжение получило подзаголовок «Книга Кэрол» в честь героини, поэтому она наверняка сыграет важную роль во втором сезоне.

Фото: AMC

Фото: AMC

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». Действие шоу разворачивается во Франции: в сиквеле главный герой заведёт себе новых друзей и найдёт новых врагов.