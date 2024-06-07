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Том Круз поздравил фанатов «Грани будущего» с 10-летием боевика

Том Круз поздравил фанатов «Грани будущего» с 10-летием боевика
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Актёр Том Круз опубликовал серию постов, посвящённых фильму «Грань будущего». 6 июня фантастическому боевику исполнилось 10 лет, с чем артист и поздравил всех зрителей и фанатов картины.

Круз отметил, что ему очень понравилось работать с актрисой Эмили Блант и режиссёром Дагом Лаймоном. Актёр также похвалил сценарий Кристофера Маккуорри и заявил, что продолжит работать над новыми лентами с киностудией Warner Bros.

Спасибо всем фанатам, которые наслаждались «Гранью будущего» многие годы. И спасибо Warner Bros. за создание этого фильма. Мне не терпится рассказать вам больше о замечательных лентах, над которыми мы уже работаем.

«Грань будущего» — фантастический боевик, рассказывающий о недалёком будущем, когда инопланетяне вторгаются на Землю. Майор Уильям Кейдж умирает во время битвы, которая должна была стать финальным шагом для победы человечества, но внезапно оказывается во временной петле и переживает один и тот же день. Картина вышла в 2014 году и собрала $ 370 млн при бюджете в $ 178 млн.

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